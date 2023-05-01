خطوات تجهيز التابلت استعدادا لامتحانات نهاية العام لطلاب أولى وتانية ثانوى

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت الإدارات التعليمية والمدارس عدة ضوابط لطلاب الصفين الأول و الثاني الثانوي ، بشأن تجهيز التابلت لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، موضحة أن خطوات تجهيز التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي كالتالي:-.

- التأكد من تحديث Knox إلى أحدث إصدار.

- فتح Knox Manager.

- من الثلاث نقاط أعلى اليسار ونختار About.

- التأكد من أن آخر تحديث (2.5.6.08) 23.3 Knox.

- التأكد من تحديث الوقت والتاريخ حسب التوقيت الصيفي.

- التأكد من الربط بشبكة school.

- وفي حالة أن شبكة school غير موجودة.

- فتح Knox Manager

من السهم في أعلى اليمين الضغط على G10 و Moe وتثبيتهما

- ثم فتح الإعدادات ( الاتصالات- واي فاي- ومتقدم- الشبكات المحفوظة- الضغط على School ).

- نوع عنوان Mac واختيار عنوان Mac الجهاز اللوحي

- التخلص من ثغرات مشاركة الملفات (الإعدادات- الاتصالات- واي فاي متقدم - الشبكات المحفوظة - حذف كل الشبكات باسم Android share أو Wifi direct).

- التخلص من ثغرات البروكسي (الحماية والخصوصية وفتح المتصفح والإعدادات ومحو بيانات المتصفح وتغيير آخر ساعة إلى كل الأوقات ومحو بيانات المتصفح.

- لابد من عدم الدخول على ثغرة البروكسي خلال 24 ساعة قبل الامتحان حتى لا يتعرض الطالب للحظر من دخول الامتحان.

- التأكد من تحديث منصة Swift Assess إلى آخر إصدار.

- وفي حالة عدم التحديث فتح Knox Manager من الثلاث شرط أعلى اليسار Reload Polices وسوف يتم تحديث المنصة لآخر إصدار.

- التأكد من إلغاء ايماءات السحب وغلق قائمة المساعد.