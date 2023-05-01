اليوم السابع
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حى الدقى يشن حملة مكبرة لتطهير أماكن جمع المخلفات.. صور

الإثنين، 01 مايو 2023 09:52 م
حى الدقى يشن حملة مكبرة لتطهير أماكن جمع المخلفات.. صور حملة تطهير المخلفات
كتبت - مرام محمد

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شن حى الدقي حملة مكبرة لتطهير أماكن جمع المخلفات والقمامة بالطرق، وإزالة القمامة وعمل مكافحة أرضية بعد الإزالة، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وإدارة البيئة لحي الدقي لمكافحة ناقلات الأمراض.

وتم تكثيف حملات النظافة والتجميل اليومية لمنع أي تراكمات للقمامة ورفع حالة النظافة العامة بالشوارع؛ لإيجاد السيولة المرورية بمختلف الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، مشيرا إلى أنه يتم إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى للوصول الى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

ونوه إلى تخصيص ورديات مرور ثابتة لرفع المخلفات من صناديق القمامة أولا بأول، وكذلك فرض غرامات على المخالفين الذين يلقون بالمخلفات في غير مواضعها سواء كانت سيارات أو محال تجارية بهدف تحقيق الردع العام والخاص ومواجهة كافة الظواهر السلبية.

 

تطهير أماكن جمع المخلفات
تطهير أماكن جمع المخلفات

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

جانب من حملة التطهير
جانب من حملة التطهير

 

حملة تطهير جمع المخلفات
حملة تطهير جمع المخلفات

 


حي الدقي

محافظة الجيزة

حملة نظافة



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