اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 03:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس متهم بسرقة خلاطات مياه من مدرسة بالموسكى 4 أيام

الإثنين، 01 مايو 2023 03:04 م
حبس متهم بسرقة خلاطات مياه من مدرسة بالموسكى 4 أيام كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة خلاطات ومحابس المياه من داخل مدرسة بدائرة قسم الموسكى.

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، سرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال سيره بدائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزته (عدد من مقابض خلاطات ومحابس المياه "مــجهولة المصـــدر").. وبمواجهته عن مصدرهــــا إعترف بسرقتها من داخل دورة مياه إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق".. وبسؤال (عامل بالمدرسة ) تعرف على المضبوطات ، واتهمه بالسرقة.

 

 


السرقة

سرقات

سرقة منزل

جرائم السرقة

عقوبة السرقة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة