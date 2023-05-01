حبس متهم بسرقة خلاطات مياه من مدرسة بالموسكى 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة خلاطات ومحابس المياه من داخل مدرسة بدائرة قسم الموسكى.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، سرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال سيره بدائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزته (عدد من مقابض خلاطات ومحابس المياه "مــجهولة المصـــدر").. وبمواجهته عن مصدرهــــا إعترف بسرقتها من داخل دورة مياه إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق".. وبسؤال (عامل بالمدرسة ) تعرف على المضبوطات ، واتهمه بالسرقة.