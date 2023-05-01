اليوم السابع
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حبس مالك محل 4 أيام تسبب كلبه فى عقر طالب بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 01 مايو 2023 03:09 م
حبس مالك محل 4 أيام تسبب كلبه فى عقر طالب بمدينة 6 أكتوبر حبس صاحب كلب عقر طالب في أكتوبر- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس مالك محل مسئول عن كلب عقر طالب في مدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه، بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم.

كما قررت النيابة التحفظ على الكلب المتسبب في الحادث، وعرضه على مديرية الطب البيطرى بالجيزة لفحصه، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الحادث لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كان تعرض طالب عقر كلب ملك صاحل محل بمدينة 6 أكتوبر، وألقى رجال المباحث القبض على مالك الكلب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض طالب لعقر كلب، وذكرا المصاب أن الكلب ملك صاحب محل بمدينة 6 أكتوبر ، وطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك الكلب، وألقى رجال المباحث القبض على مالك الكلب  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.

 

 


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