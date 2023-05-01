حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بمراكز محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قررت نيابة مركز إيتاي البارود بالبحيرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه ب الاتجار فى المخدرات ، على خلفية ضبطه وبحوزته 4 طرب ونصف من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بالمراكز المختلفة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قد تمكنت من ضبط "ت.م" مقيم بمركز إيتاي البارود، وبحوزته 4 طرب ونصف من مخدر الحشيش، متخذًا من دائرة مركزى شرطة كوم حمادة وايتاى البارود والقرى المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أصدرت قرائتها السابق.

يذكر ان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام ، ومديرية أمن البحيرة قد واصلت جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط، 3 أشخاص حال إستقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وبحوزتهم عدد "100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة".