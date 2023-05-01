جبال الملح ببورسعيد تستقبل سياحة اليوم الواحد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

أعلن اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد ببورسعيد، اليوم الإثنين، استقبال جبال الملح للزائرين مرة أخرى، سواء من أبناء المدينة أو من المحافظات الأخرى يوم الجمعة المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، وذلك عقب فترة الإغلاق التى استمرت على مدار شهر مارس الماضى، بسبب أعمال الصيانة داخل شركة النصر للملاحات.

ولفت إلى أن زوار المدينة، حرصوا على الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات، لقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج فى أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحي.

جاء ذلك خلال استقبال للدكتور أسامة عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة النصر للملاحات، وهيثم عبد الرحمن مدير عام الملاحة، ومحمد حسن رئيس قطاع السلاسل والإمداد بملاحة بورسعيد، وعبير حواوشى مدير إدارة الشئون القانونية، و محمد العراقى مدير إدارة الأمن، وأحمد نجم مدير إدارة التخطيط بمجلس مدينة بورفؤاد.

ومن جانبه أكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، أن المدينة تحتل المرتبة الأولى من خلال سياحة اليوم الواحد، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد.

وأوضح أن فوائد الجلوس على الملح، والذي يقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعي وتابع أن هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث فى أوروبا .

وأكد أن جبال الملح بشركة النصر للملاحات بمدينة بورفؤاد وجهة جديدة للسياحة المصرية وتسويق مختلف للطبيعة، حتى أنها باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر، ويحرص الزائرين علي التزحلق عليها، حيث يلتقط المصورين فوتوسيشن للزوار، يشبه التواجد وسط الثلوج الكثيفة، ويقوم الزوار بإلقاء الملح إلى أعلى، ليري من يشاهد الصور جبال من الثلج وتساقط للثلوج على رأس الزائر.

وأضاف أن جبال الملح فى مدينة بورفؤاد عبارة عن مجموعة من جبال كبيرة، تتميز بلونها الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي، ويمكن الوصول لجبال الملح، التي تقع في بورسعيد بمنطقة بورفؤاد من خلال ركوب المعدية المجانية عبر قناة السويس إلى منطقة الملاحات.