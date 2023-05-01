تكريم 2790 حافظا للقرآن الكريم بقرى كفر الشيخ بحضور وكيل الأوقاف.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا يونس، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور مدحت يوسف، تكريم 1500 حافظا لكتاب الله بقرية بقلولة بمسابقة اقرأ وارتق، وتم منحهم شهادات تقدير وجوائز مالية.

كما شهدت قرى الحمراوي ودقميرة ومتبول وأريمون، تكريم 1290 متسابقًا ومتسابقة في مسابقة حفظ القرآن الكريم، أعمارهم تبدأ من 4 سنوات لـ 12 سنة، خلال الحفل السنوي لعام 1444هـ – 2023م، بمشاركة المحفظين والمحكمين ومنظمي المسابقة، وبحضور الدكتور صفوت محمد عمارة، من علماء الأزهر الشريف وعضو الاتحاد الدولي للغة العربية.

وقال الدكتور صفوت محمد عمارة، الواعظ بالأزهر الشريف، نحتفل بحفظة كتاب اللَّه؛ فالقرآن الكريم من أعظم النعم التي منَ اللَّه بها على عباده المؤمنين وحفظه أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى اللَّه، وحامل القرآن أفضل المسلمين وأرفعهم ذكرًا عند اللَّه من تعلم القرآن تلاوةً وحفظًا وترتيلًا، وعلم غيره ما عنده من علوم القرآن، وقد ورد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُقالُ لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتلُ في الدنيا فإنَّ منزلتك عند آخر آيةٍ تقرؤها» [رواه النسائي وأبي داود واحمد] أي: يُقالُ لحامل القرآن العامل بما فيه مع دخوله الجنة؛ فالناس تتفاوت مكانتهم في الجنة؛ ولذلك يُقالُ له: "اقرأ" القرآنَ "وارتقِ" في درجات الجنة "فإنَّ منزلتك عند آخر آيةٍ تقرؤها"، ودرجات الجنة تُضاهي عدد آيات القرآن الكريم التي تبلغ 6236 آية.

فشهدت قرية الحمراوي التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ الحفل السنوي، لتكريم 40 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم وتجويده على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ، من بين 700 متسابق، بتحكيم لجنة من الأزهر الشريف، مقسمين إلى أربعة مستويات، المستوى الأول حفظ القرآن كاملًا وعددهم 10، والمستوى الثاني حفظ ثلاثة أرباع القرآن وعددهم 10، والمستوى الثالث حفظ نصف القرآن وعددهم 10، والمستوى الرابع حفظ ربع القرآن وعددهم 10، وافتتح الحفل بقراءة آيات من الذكر الحكيم، بصوت القارئة أسماء عادل، الفائزة بالمركز الأول عالميا، في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، التي نظمتها وزارة الأوقاف.

كما شهدت قرية السرايا التابعة لدقميرة الحفل السنوي لمسابقة حفظ القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وتم خلال الحفل تكريم 250 حافظًا للقرآن الكريم، من بين 940 متسابق، مقسمين إلى سبعة مستويات، الأول حفظ القرأن الكريم كاملًا، والثاني حفظ ثلاثة أرباع القرآن، والثالث حفظ نصف القرآن، والرابع حفظ ربع القرآن، والخامس حفظ أربعة أجزاء، والسادس حفظ جزئين، والسابع أقل من جزئين، كما تم خلال الحفل تكريم عدد 170 متسابق في مسابقة الحديث النبوي الشريف، وتم تكريم الفائزين ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير تكريمًا لهم.

وشهدت قرية زهران التابعة لدقميرة احتفالًا بتكريم 320 من حفظة القرآن الكريم، مقسمين إلى خمسة مستويات، الأول حفظ القرأن الكريم كاملًا، والثاني حفظ نصف القرآن، والثالث حفظ ربع القرآن، والرابع حفظ ثلاثة أجزاء، والخامس حفظ جزء عمّ، وتم تكريم الفائزين ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير تكريمًا لهم.

كما شهدت قرية متبول الحفل السنوي، لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة حامل القرآن، بقاعة مركز شباب القرية التابعة لمركز كفرالشيخ، وبدأ الحفل بقراءة آيات من الذكر الحكيم، بصوت القارئ محمد غنيم، الفائز بالمركز الأول عالميًا في المسابقة الدولية للقرآن الكريم التي استضافتها دولة تنزانيا، وتم خلال الحفل تكريم عدد 160 حافظًا للقرآن الكريم، من بين 400 متسابق، مقسمين إلى ستة مستويات، الأول حفظ القرأن الكريم كاملًا، والثاني حفظ نصف القرآن، والثالث حفظ ربع القرآن، والرابع حفظ خمسة أجزاء من القرآن، والخامس حفظ ثلاثة أجزاء، والسادس حفظ جزء عمّ، وتم تكريم الفائزين ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير تكريمًا لهم.

كما شهدت قرية أريمون الحفل السنوي، لتكريم 350 حافظًا للقرآن الكريم، من بين 420 متسابق، مقسمين إلى سبعة مستويات، الأول حفظ القرأن الكريم كاملًا، والثاني حفظ نصف القرآن، والثالث حفظ ربع القرآن، والرابع حفظ خمسة أجزاء من القرآن، والخامس حفظ ثلاثة أجزاء، والسادس حفظ جزئين، والسابع حفظ جزء عمّ، وتم توزيع شهادات تقدير وهدايا عينيه على الفائزين بحفظ القرآن الكريم وتجويده.



الحضور اثناء التكريم



تكريم حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ



تواجد كبير من الاطفال حفظة القرآن الكريم



جانب من التكريم لحفظة القرآن الكريم



جانب من تكريم حفظة القرآن الكريم



جانب من حفظة القرآن الكريم من الاطفال



حفظة القرآن الكريم من الاطفال