تكريم 2790 حافظا للقرآن الكريم بقرى كفر الشيخ بحضور وكيل الأوقاف.. صور

شهد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا يونس، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور مدحت يوسف، تكريم 1500 حافظا لكتاب الله بقرية بقلولة بمسابقة اقرأ وارتق، وتم منحهم شهادات تقدير وجوائز مالية.
كما شهدت قرى الحمراوي ودقميرة ومتبول وأريمون، تكريم 1290 متسابقًا ومتسابقة في مسابقة حفظ القرآن الكريم، أعمارهم تبدأ من 4 سنوات لـ 12 سنة، خلال الحفل السنوي لعام 1444هـ – 2023م، بمشاركة المحفظين والمحكمين ومنظمي المسابقة، وبحضور الدكتور صفوت محمد عمارة، من علماء الأزهر الشريف وعضو الاتحاد الدولي للغة العربية.
وقال الدكتور صفوت محمد عمارة، الواعظ بالأزهر الشريف، نحتفل بحفظة كتاب اللَّه؛ فالقرآن الكريم من أعظم النعم التي منَ اللَّه بها على عباده المؤمنين وحفظه أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى اللَّه، وحامل القرآن أفضل المسلمين وأرفعهم ذكرًا عند اللَّه من تعلم القرآن تلاوةً وحفظًا وترتيلًا، وعلم غيره ما عنده من علوم القرآن، وقد ورد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُقالُ لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتلُ في الدنيا فإنَّ منزلتك عند آخر آيةٍ تقرؤها» [رواه النسائي وأبي داود واحمد] أي: يُقالُ لحامل القرآن العامل بما فيه مع دخوله الجنة؛ فالناس تتفاوت مكانتهم في الجنة؛ ولذلك يُقالُ له: "اقرأ" القرآنَ "وارتقِ" في درجات الجنة "فإنَّ منزلتك عند آخر آيةٍ تقرؤها"، ودرجات الجنة تُضاهي عدد آيات القرآن الكريم التي تبلغ 6236 آية.
فشهدت قرية الحمراوي التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ الحفل السنوي، لتكريم 40 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم وتجويده على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ، من بين 700 متسابق، بتحكيم لجنة من الأزهر الشريف، مقسمين إلى أربعة مستويات، المستوى الأول حفظ القرآن كاملًا وعددهم 10، والمستوى الثاني حفظ ثلاثة أرباع القرآن وعددهم 10، والمستوى الثالث حفظ نصف القرآن وعددهم 10، والمستوى الرابع حفظ ربع القرآن وعددهم 10، وافتتح الحفل بقراءة آيات من الذكر الحكيم، بصوت القارئة أسماء عادل، الفائزة بالمركز الأول عالميا، في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، التي نظمتها وزارة الأوقاف.
كما شهدت قرية السرايا التابعة لدقميرة الحفل السنوي لمسابقة حفظ القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وتم خلال الحفل تكريم 250 حافظًا للقرآن الكريم، من بين 940 متسابق، مقسمين إلى سبعة مستويات، الأول حفظ القرأن الكريم كاملًا، والثاني حفظ ثلاثة أرباع القرآن، والثالث حفظ نصف القرآن، والرابع حفظ ربع القرآن، والخامس حفظ أربعة أجزاء، والسادس حفظ جزئين، والسابع أقل من جزئين، كما تم خلال الحفل تكريم عدد 170 متسابق في مسابقة الحديث النبوي الشريف، وتم تكريم الفائزين ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير تكريمًا لهم.
وشهدت قرية زهران التابعة لدقميرة احتفالًا بتكريم 320 من حفظة القرآن الكريم، مقسمين إلى خمسة مستويات، الأول حفظ القرأن الكريم كاملًا، والثاني حفظ نصف القرآن، والثالث حفظ ربع القرآن، والرابع حفظ ثلاثة أجزاء، والخامس حفظ جزء عمّ، وتم تكريم الفائزين ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير تكريمًا لهم.
كما شهدت قرية متبول الحفل السنوي، لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة حامل القرآن، بقاعة مركز شباب القرية التابعة لمركز كفرالشيخ، وبدأ الحفل بقراءة آيات من الذكر الحكيم، بصوت القارئ محمد غنيم، الفائز بالمركز الأول عالميًا في المسابقة الدولية للقرآن الكريم التي استضافتها دولة تنزانيا، وتم خلال الحفل تكريم عدد 160 حافظًا للقرآن الكريم، من بين 400 متسابق، مقسمين إلى ستة مستويات، الأول حفظ القرأن الكريم كاملًا، والثاني حفظ نصف القرآن، والثالث حفظ ربع القرآن، والرابع حفظ خمسة أجزاء من القرآن، والخامس حفظ ثلاثة أجزاء، والسادس حفظ جزء عمّ، وتم تكريم الفائزين ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير تكريمًا لهم.
كما شهدت قرية أريمون الحفل السنوي، لتكريم 350 حافظًا للقرآن الكريم، من بين 420 متسابق، مقسمين إلى سبعة مستويات، الأول حفظ القرأن الكريم كاملًا، والثاني حفظ نصف القرآن، والثالث حفظ ربع القرآن، والرابع حفظ خمسة أجزاء من القرآن، والخامس حفظ ثلاثة أجزاء، والسادس حفظ جزئين، والسابع حفظ جزء عمّ، وتم توزيع شهادات تقدير وهدايا عينيه على الفائزين بحفظ القرآن الكريم وتجويده.
الحضور اثناء التكريم
تكريم حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ
تواجد كبير من الاطفال حفظة القرآن الكريم
جانب من التكريم لحفظة القرآن الكريم
جانب من تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من حفظة القرآن الكريم من الاطفال
حفظة القرآن الكريم من الاطفال
وكيل وزارة الأوقاف يشهد تكريم حفظة القرآن المريم
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