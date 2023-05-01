تقرير المعمل الكيميائى يحسم مصير ديلر الحشيش فى القاهرة

كتب عبد الله محمود

طلبت النيابة العامة سرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى ، في واقعة ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بحوزة عاطل كان ينوى ترويجها على عملائه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك لبيان مدى كونها مواد مخدرة من عدمه، وأمرت بإرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، حال استقلاله سيارة "ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفى محمول.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم على التحقيق.