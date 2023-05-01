تفاصيل سقوط تاجر استروكس قبل ترويج بضاعته بين المتعاطين في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

كشف عاطل تم القبض عليه في الجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس ، عن تحويل مسكنه لمخزن للمواد المخدرة، تمهيدا لترويجها بعد التواصل مع عملائه والتنقل بينهم بعدة مناطق في الجيزة.

وذكر المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، بالحصول على المخدر من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، ليتولى ترويجه، مشيرا إلى أن النقود المضبوطة بحوزته من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في القبض على المتهم، بعد ورود معلومات تفيد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، والتنقل بين عملائه في عدة مناطق لترويجها بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، وبإعداد كمين له عقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس معدة للبيع، ومبلغ مالي وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه من المتعاطين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.