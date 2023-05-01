تطوير البحيرات المصرية وعدم السماح بأعمال تضر الصيد بها

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، أن جهاز تنمية البحيرات يعمل على تطوير وزيادة الإنتاجية لمختلف البحيرات المصرية ومن بينها بحيرة البردويل.

وأضاف أنه غير مسموح بأي أعمال تضر الصيد بالبحيرات، فضلًا عن زيادة الوعي لدي صائدي شمال سيناء من خلال جمعيات الصيادين، بناء على توجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء له بديوان المحافظة .

واعلنت محافظة شمال سيناء ، ان محافظ شمال سيناء ، كشف عن ك دعم وزارة التضامن الاجتماعي لصيادي شمال سيناء، من خلال سداد متأخرات التأمينات الاجتماعية المستحقة عن الصيادين المضارين من الأحداث التي شهدتها المحافظة.

وأضاف المحافظ، خلال لقائه باللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لافتا أنه يجري تطوير بحيرة البردويل من خلال 4 شركات بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، لزيادة المساحة المستغلة للصيد في البحيرة وزيادة إنتاجيتها من الأسماك والقشريات.

وأشار المحافظ إلي أن بحيرة البردويل تنتج العديد من الأسماك عالية الجودة ولها سمعة عالمية منها الدينيس والقاروص واللوت والسهلية والطوبارة والعائلة البورية وسمك موسى والجمبري والكابوريا، لافتًا إلي أنها تتصل بالبحر عن طريق فتحات تسمى بواغيز، وهى التي تغذى البحيرة بالمياه والأسماك، كما تعتبر أحد مصادر البروتين الحيوي لسكان المحافظة وباقي محافظات الجمهورية، وذلك لعدم تأثرها بالتلوث الزراعي أو الصناعي أو الصحي.

وطالب المحافظ صائدي الأسماك في بحيرة البردويل باستخدام شباك صيد مصدق عليها ومطابقة، وعدم استخدام شباك الصيد المخالفة حفاظا علي المخزون السمكي، والحفاظ علي البحيرة وعدم تلويثها.

من جانبه وجه اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الشكر لمحافظ شمال سيناء علي دعم صائدي شمال سيناء.

وفي نهاية اللقاء قام محافظ شمال سيناء بإهداء درع المحافظة للمدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تقديرًا لجهوده في قطاع الثروة السمكية بالمحافظة، كما قام المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بإهداء المحافظ درع الجهاز، لدعمه صائدي شمال سيناء.