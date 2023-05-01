اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 05:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.02% بختام تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 01 مايو 2023 03:48 م
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.02% بختام تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، للجلسة الثانية على التوالي، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 تريليون جنيه.
 
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 17310 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 20685 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 7203 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 2995 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4540 نقطة.

البورصة

اخبار البورصة

البورصة المصرية

بورصة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة