تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.02% بختام تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، للجلسة الثانية على التوالي، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 17310 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 20685 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 7203 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 2995 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4540 نقطة.