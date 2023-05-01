تحرير 53 محضر إشغال طريق بمركز بنى مزار وحملة لرفع الإشغالات بكورنيش المنيا

المنيا ــ حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة أي تعديات علي حرم الطريق العام بشوارع المدينة وخلق سيولة مرورية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 53 محضر منها 8 محاضر إشغال طريق و45 إزالة إدارية بشارعي بورسعيد والجمهورية لتيسير حركة السير.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مفاجئة على كورنيش النيل لإزالة الاشغالات من الباعة الجائلين ، وتم إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.