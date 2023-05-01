اليوم السابع
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تحريات أمن الجيزة تكشف سبب وفاة شاب والعثور على جثته فى الطالبية

الإثنين، 01 مايو 2023 03:51 م
تحريات أمن الجيزة تكشف سبب وفاة شاب والعثور على جثته فى الطالبية سيارة اسعاف ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ناظر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، جثة شاب تم العثور عليها داخل مسكنه في الطالبية، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتوصلت التحريات إلى أنه تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى وفاته.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب داخل مسكنه في الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شاب لا توجد به أي إصابات ظاهرية.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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