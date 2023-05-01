تجديد 5 لوحات تحكم بـ4 مناطق في حى المناخ ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أجرى فريق العمل الميداني لإدارة الكهرباء في حي المناخ برئاسة السيد عبد الراضي، بالبدء في أعمال تجديد و صيانة للوحات التحكم بالكهرباء بنطاق الحي ضمن خطة تطوير شبكة الكهرباء.

شملت أعمال التجديد والصيانة حتي الآن 5 لوحات تحكم بالكهرباء في 4 مناطق بالحي وهي لوحة تحكم بمنطقة الكويت وأخري بالنشار وثالثة بجوار كنيسة مارمينا بامتداد شارع الأمين والرابعة بمنطقة الفيلات في قشلاق السواحل والأخيرة أمام مجمع سوهو سكوير الترفيهي السياحي ، وجميعها تتحكم بالاضاءة في أعمدة الإنارة العامة بالمناطق المذكورة.

يأتي ذلك بناءاً علي تعليمات الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ بضرورة المرور الدوري للتأكد من تأمين أعمدة الإنارة العامة بكافة مناطق وشوارع الحي حتى لا يمثل خطورة علي حياة المواطنين، وفي إطار خطة الصيانة الشاملة لأعمدة الإضاءة وكابلات وولاعات التغذية وإصلاح الأعطال بنطاق الحي.