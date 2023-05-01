اليوم السابع
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تجديد حبس طالب بتهمة قتل زميله فى مشاجرة بالسلام

الإثنين، 01 مايو 2023 02:27 م
تجديد حبس طالب بتهمة قتل زميله فى مشاجرة بالسلام محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس طالب 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل جاره بسبب مشاجرة بينهما.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
 
 
 

 


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مشاجره

قسم السلام

مدينة السلام



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