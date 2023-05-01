تجديد حبس المتهم بقتل عروسه بعد 48 ساعة من زفافهما 15 يوما على ذمة القضية

الغربية مصطفى عادل

جدد قاضي معارضت محكمة طنطا، حبس الزوج المتهم بقتل زوجته بعدة طعنات أودت بحياتها، بعد 48 ساعة من حفل زفافهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد ألقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، القبض على المتهم بقتل زوجته، بعد مرور 48 ساعة من حفل زفافهما بقرية نفيا مركز طنطا بسبب خلافات أسرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت بلاغا بمقتل عروس داخل شقتها بقرية نفيا مركز طنطا.

انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتبين مقتل عروسة تدعى "ا.ا" على يد زوجها، بعد مرور 48 ساعة على زفافهما، حيث سدد لها المتهم عدة طعنات أودت بحياتها داخل غرفة النوم، بسبب خلافات أسرية، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.