بيطرى الشرقية يُحصن 604 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري بالشرقية ،أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 4 مارس 2023 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 604 ألف و 280رأس ماشية ما بين تحصين 306 ألف رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و 298 ألف و 280 ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 11019 رأس ماشية منذ بدء الحملة وحتى 27 إبريل الماضي.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد 784 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات والتى بلغ عددها 790 لجنة متابعة لتيسير العمل وتذليل العقبات، مشيداً بإقبال المواطنين على الحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها .