اليوم السابع
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الإثنين، 01 مايو 2023 02:03 م
أكرم القصاص
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برنامج الغذاء العالمى يرفع التعليق المؤقت لعملياته فى السودان

الإثنين، 01 مايو 2023 01:26 م
برنامج الغذاء العالمى يرفع التعليق المؤقت لعملياته فى السودان السودان
أ.ش.أ

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قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين، إن البرنامج قرر رفع التعليق المؤقت لعملياته في السودان على الفور والذي كان قد اضطر إليه عقب مقتل ثلاثة من الموظفين التابعين له في بداية الأزمة هناك، موضحة أن البرنامج يتوقع أن يبدأ توزيع المواد الغذائية في ولايات القضارف والجزيرة وكسلا والنيل الأبيض في الأيام المقبلة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجها الكثيرون بشدة.

وأضافت سيندي ماكين - في بيان اليوم الاثنين، أن الوضع الأمني في السودان لايزال محفوفا بالمخاطر وأن المنظمة تدرس المواقع التي يتم فيها ضمان وصول المساعدات الإنسانية مع مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالأمن والقدرات والوصول، مشددة على أن البرنامج سيبذل أقصى درجات العناية لضمان سلامة جميع موظفيه وشركائه في الوقت الذي يسارع لتلبية الاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر ضعفا.

ودعت إلى وقف القتال في السودان وذلك من أجل توفير أفضل حماية للعاملين في المجال الإنساني وللشعب السوداني، لافتة إلى أن أكثر من 15 مليون شخص قد واجهوا انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان قبل هذا الصراع ويتوقع أن تزداد هذه الأعداد بشكل ملحوظ مع استمرار القتال.

 


برنامج الغذاء العالمى

السودان

الخرطوم

ولايات القضارف



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