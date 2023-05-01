باحث آثار: فيلم الشركة المتحدة عن الملكة كليوباترا أكبر رد على "نتفليكس"

كتب سمير حسنى

أشاد الدكتور شريف شعبان باحث في الآثار المصرية، بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا، موضحًا أن هذا الأمر أكبر رد على الفيلم الذي ستذيعه نتفليكس.

أضاف "شعبان" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "خطورة فيلم نتفليكس أنه سيكون وثائقي يقوم على المعلومات والمراجع التاريخية، وعندما تتبنى شبكة بقوة نتفليكس هذه الأفكار، فإنها تكون متعمدة تصدير فكرة مخالفة للحقائق".

وتابع باحث في الآثار المصرية، أن حركة الأفروسنتريك ظهرت في عشرينيات القرن الماضي للرد على الاستعمار الأوروبي، لكن رد فعلها كان عنيفا وشهد محاولات للسطوة على حقوق الآخرين، وفي التسعينيات والثمانينيات وبدلا من رد حقوقهم حاولوا مد سيطرتهم على الحضارات السابقة، حيث زعموا أنهم أصحاب الحضارة المصرية القديمة وهذا شيء خاطئ تماما، فالحضارة المصرية القديمة كانت تحتضن كل الأفكار والأعراق على امتداد التاريخ المصري كله.