اليوم السابع
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انفوجراف.. تعرف على الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين خلال أبريل 2023

الإثنين، 01 مايو 2023 12:35 م
انفوجراف.. تعرف على الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين خلال أبريل 2023 الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين خلال أبريل 2023
كتبت منال العيسوي

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أصدر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، تقريره خلال شهر أبريل 2023، عن أفضل خدمات الرعاية المقدمة للمستفيدين في إطار تكليفات اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس.
 
وحدد التقرير أنه تم صرف (652) روشتة علاجية للأمراض المزمنة وغير مزمنة وتحويل (129) مستفيد للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها المجلس، تحويل (67) مستفيد لإجراء أشعة وتحاليل بجانب إجراء (5) عمليات جراحية واستقبال (119) مستفيد لتوقيع الكشف الطبي عليهم داخل العيادات الداخلية بالمقر الخدمي للمجلس.
 
وعلى صعيد خدمات الرعاية الإجتماعية، استقبل المجلس (320) مستفيد بالمقر الخدمي والمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة لتقديم الإلتماسات والرد على الإستفسارات.
 
كما تم استخراج ( 14) اشتراكات مترو الأنفاق وتسليم  (33) كارنيه مستفيد ونقل عام بجانب إعفاء (24) مستفيد من مصروفات التعليم بالمراحل الدراسية المختلفة.
 
وتم تحويل (2) ملفات مستفيدين إلى هيئة التأمينات والمعاشات للبدء في إجراءات صرف المعاش وتنظيم (5) فعاليات وأمسيات ثقافية وترفيهية وإقامة حفل لتكريم أمهات الشهداء وتوزيع الهدايا عليهم بعدد من المحافظات.
 
كما تم توزيع (102) كرتونة رمضان على الأسر الأكثر إحتياجاً بالتنسيق مع المحافظات المختلفة.
 
جدير بالذكر أن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، يقدم عدد من الخدمات الاجتماعية والترفيهية والتشغيل لأسر المصابين والشهداء فى عدد من محافظات مصر من خلال فروع المجلس التى تم إقامتها مؤخرا.
 
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