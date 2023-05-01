انطلاق اجتماع الأردن التشاورى لبحث حل أزمة سوريا بمشاركة الوزير سامح شكرى

كتب أحمد جمعة

انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال الاجتماع التشاورى لوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا، بهدف البناء على اتصالات عربية مع الحكومة السورية للتوصل لحل سياسى للأزمة.

إلى ذلك، استقبل نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدى، الإثنين، وزير الخارجية سامح شكرى لدى وصول اجتماع عمان التشاورى الذى تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي، إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مصر والأردن والعراق في جدة في منتصف أبريل الماضي.



جانب من الاجتماع

ووصل إلى عمّان صباح الإثنين، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، فيما وصل مساء الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ويأتي اجتماع عمّان قبيل القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في 19 مايو الحالي، في الوقت الذي لا تزال فيه عضوية سوريا معلقة في جامعة الدول العربيّة منذ 2011.

واتّفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدّة على أهمّية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا.