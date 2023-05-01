اليوم السابع.. الرئيس السيسي يطمئن المصريين.. و10 قرارات رئاسية للعمال

تابعت النسخة المطبوعة من جريدة اليوم السابع في العدد الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال من محافظة الشرقية، وإصدار 10 قرارات مهمة لصالح العمال، والعمالة غير المنتظمة.





واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..



الرئيس السيسى يطمئن المصريين خلال احتفالية عيد العمال: "طول ما إحنا على قلب رجل واحد ما حدش هيقدر علينا"

10 قرارات رئاسية لـ العمال:



إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

بدء تفعيل عمل الصندوق بصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

سرعة الانتهاء من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل

قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على "النواب"

التأكيد على كل منشآت القطاعين الخاص والعام بالالتزام بنسبة 5 %لذوى الإعاقة

إصدار وثيقة جديدة من شهادة «أمان» للتأمين على الحياة

تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية

التنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من تحقيق المساواة بين الجنسين

إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع لقيمة العمل

الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل

الرئيس: الدولة مستعدة لمساندة الشركات فى زيادة المنتج المحلى.. ويوجه بإحلال الإضاءة العادية بـ «الليد» فى المشروعات الجديدة.. ويشهد عرضا لنماذج لمشروعات المبادرة الوطنية "ابدأ"





وزير القوى العاملة: «الشرقية للسكر» تنتج 400 ألف طن سنويا.. ورئيس اتحاد العمال: الرئيس السيسى ساهم فى تخفيف أعباء العمال



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