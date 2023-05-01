الوادى الجديد يحصد 10 ميداليات فى نهائى أولمبياد المحافظات الحدودية.. صور

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن تألق أبطال فرق المحافظة، المشاركين فى مارثون نهائى تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية - النسخة الرابعة 2023، التى تقام فعالياتها بمحافظة مطروح، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للنشاط الطلابى، وإشراف بهاء الدين شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث حصدت المحافظة 10 ميداليات حتى الآن، ضمن فعاليات التصفيات النهائية.

و تضمنت المراكز فوز مركز شباب بلاط بنين بالميدالية الذهبية فى كرة الطائرة الشاطئية، وفوز مركز شباب الزهور بنات بالميدالية الذهبية فى نفس اللعبة كما فازت فريق جامعة الوادى الجديد بذهبية كرة القدم الشاطئية وفاز مركز شباب الخارجة بميدالية ذهبية فى الوثب الطويل بميدالتين فضيتين فى الكاراتيه كومتيه وميدالتين برونزيتين فى كرة السرعة والكاراتيه كاتا وفازت فريق مركز شباب الزهور ببرونزية كزة اليد بنين ومركز شباب الفتح بنات ببرونزية نفس اللعبة.

وتشارك محافظة الوادى الجديد، بفعاليات التصفيات النهائية للأولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح، وبمشاركة محافظات أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، حيث يرافق بهاء الدين شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وأشرف عبد العزيز وكيل الرياضه بالمديرية فرق الوادى الجديد المشاركة حيث تتضمن الفعاليات مشاركة 13 لعبة من العاب الرياضية وهى كرة القدم، كرة القدم الشاطئية، كرة الطائرة، كرة الطائرة الشاطئية، كرة السلة، كرة اليد كرة السرعة، الشطرنج وألعاب القوى 100 و800 متر ووثب طويل وتنس الطاولة السباحة حرة وظهر وبالإضافة إلى كرة الطائرة جلوس لذوى القدرات والهمم، كما جرت إضافة ألعاب الملاحة الرياضية وشطرنج وتنس طاولة وألعاب إلكترونية خلال الفترة 27 أبريل حتى 3 مايو.