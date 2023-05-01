اليوم السابع
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الكهرباء: 4 مليارات جنيه تكلفة تطوير شبكات التوزيع بشمال وجنوب سيناء

الإثنين، 01 مايو 2023 06:00 ص
الكهرباء: 4 مليارات جنيه تكلفة تطوير شبكات التوزيع بشمال وجنوب سيناء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء نفذت أعمال تطوير بشبكات توزيع الكهرباء بمحافظات شمال وجنوب سيناء منذ 2014 وحتى الآن بإجمالي تكلفة تجاوزت الـ 4 مليار جنيه.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى نطاق قطاع جنوب سيناء والذى يضم كل من رأس سدر، أبو رديس، أبو زنيمة، سانت كاترين، الطور، سانت كاترين، شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا على مساحة 31.272 ويشمل حوالى 45 مركز وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالى 86 الف مشترك وتم تركيب عدد 41533 عداد مسبق الدفع ويشمل عدد 8 مراكز لخدمة تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2023 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه.
 
وأشار حمزة إلى أنه فى نطاق قطاع شمال سيناء التابع لشركة القناه لتوزيع الكهرباء والذى يضم كل من مدن العريش، بئر العبد، رمانة، الشيخ زويد، رفح، الحسنة ونخل ويشمل حوالى 51 مركز وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالى 863 الف مشترك وتم تركيب عدد 20218 عداد مسبق الدفع ويشمل عدد 8 مراكز لخدمة المشتركين تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية مارس 2023 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بتكلفة إجمالية 2 مليار و100 مليون.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

سيناء

تطوير شبكات توزيع الكهرباء بسيناء

شمال سيناء



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