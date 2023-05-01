وقالت المجموعة لوكالة تاس الروسية، "أدت العمليات الناجحة للمجموعة القتالية الجنوبية إلى القضاء على تمركزين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بيلوجوروفكا، بلوجانسك.. وقد أتاح الاستخدام المكثف للمدفعية الميدانية والصاروخية القضاء على ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا".



وذكرت الوكالة أن القوات الروسية قضت على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا بالقرب من بيلوجوروفكا.