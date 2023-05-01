العثور على تاجر ملابس مقتولا فى القنطرة غرب الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة تاجر ملابس مصابة بعدة طعنات بالصدر والبطن وملقاة بعزبة المزاينة بقرية البياضية دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ابوخليفة للطوارىء تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة بعزبة المزاينة التابعة لقرية البياضية بالقنطرة غرب بها عدة طعنات بالبطن والصدر وملقاة على الطريق.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وضباط مباحث مركز القنطرة غرب إلى مكان البلاغ حيث تم العثور على جثة " محمود .م.ن"24 عام تاجر ملابس مرتديا كامل ملابسه وملقى على جانب الطريق بعزبة المزاينة بقرية البياضية ومصاب بعدة طعنات بالصدر والبطن وجرح بالرأس.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ابوخليفة للطوارىء تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث القنطرة غرب من جهودهم لكشف الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة العامة.