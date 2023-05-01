اليوم السابع
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الإثنين، 01 مايو 2023 08:05 م
أكرم القصاص
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الصين تبدأ حفر أعمق بئر للنفط والغاز في آسيا

الإثنين، 01 مايو 2023 07:00 م
الصين تبدأ حفر أعمق بئر للنفط والغاز في آسيا الصين
أ ش أ

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بدأت أكبر شركة صينية لتوريد المنتجات البتروكيماوية، اليوم الاثنين، أعمال حفر أعمق بئر للنفط والغاز في آسيا بمنطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.


وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أنه من المتوقع أن تُحفر البئر، الواقعة على حافة صحراء تاكليماكان، بعمق 9472 مترًا، أي أطول بنحو 620 مترًا من ارتفاع جبل تشومولانغما، حسبما ذكرت شركة الصين للبتروكيماويات (سينوبك).


وبحسب الشركة، فإن هذه البئر التاريخية مثال آخر على مكانة الصين الرائدة في تكنولوجيا حفر الآبار العميقة للغاية.


الصين

بئر للغاز

النفط والغاز

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