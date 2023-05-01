اليوم السابع
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الصحة: لم يتم اكتشاف حالات إصابة بمتحور أركتوروس حتى الآن

الإثنين، 01 مايو 2023 08:48 م
الصحة: لم يتم اكتشاف حالات إصابة بمتحور أركتوروس حتى الآن المتحور اركتوروس
كتب: وليد عبدالسلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن المتحور أركتوروس 1.16.XBB هو سلالة من خليط السلالات الفرعية للمتحور أو ميكرون، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن متحور أركتوروس لأول مرة في 9 يناير 2023 January 2023 وفي 17 أبريل 2023.

وأضاف عبدالغفار أنه تم تصنيف متحور اركتوروس من قبل منظمة الصحة العالمية كمتحور مثير للاهتمام بسبب سرعته فى الانتشار وتم الإبلاغ عن 3648 عينة لمتحور اركتوروس من 37 دولة ومعظم العينات المبلغة من الهند (63,4، 2314 عينة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (10,9 396 عينة ، سنغافورة 6,9 250 عينة) ، أستراليا (39) 143 عينة) ، كندا 2,6 94 عينة ، بروناي 2,4 89 عينة) ، المملكة المتحدة 2,1 ، 75 عينة)، اليابان (2,0 ، 73 عينة.

وأشار إلى أنه لم يتم اكتشاف حالات مصابة فى مصر وحتى الآن يعتبر تقييم المخاطر العالمي لمتحور أركتوروس في الوقت الحالي منخفضًا مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة حاليا، وعلى الرغم من سرعة انتشاره لم يتم الإبلاغ عن أي أعراض في شدة المراضة.

 


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