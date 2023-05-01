اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 04:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة توفر 7 أمصال مجانا بالمستشفيات والوحدات الصحية.. أبرزها الالتهاب الكبدى

الإثنين، 01 مايو 2023 03:41 م
الصحة توفر 7 أمصال مجانا بالمستشفيات والوحدات الصحية.. أبرزها الالتهاب الكبدى وزارة الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الصحة والسكان توفيرها 7 أمصال علاجية بالمجان للمواطنين حال احتياجهم لها من خلال مستشفيات ووحدات الوزارة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وبحسب وزارة الصحة والسكان تشمل الأمصال العلاجية ما يلى:- 

1- مصل الالتهاب الكبدى الفيروسى بى 

2- مصل التسمم الممبارى 

3- مصل الثعبان 

 4- مصل التيتانوس 

 5- مصل الحيات 

6- مصل العقرب 

7- مصل الكلب 

 

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هذه الأمصال متوفرة لجميع المواطنين بالمجان، مؤكدة أنها حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية وآمنة تماما وفعالة فى مواجهة الأمراض .

 

 

 


الصحة

الامصال العلاجية

مصل العقرب

مصل الكلب

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة