"الصحة الفلسطينية" تدين عدوان الاحتلال على مستشفى "بيت جالا" فى بيت لحم

أ.ش.أ

أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى بيت جالا الحكومي وإطلاقه قنابل الغاز في ساحاته، ما عرض حياة المرضى خاصة الأطفال وكبار السن للخطر.

وأضافت الكيلة - في بيان صحفي - أن جيش الاحتلال أطلق بشكل متعمد قنابل الغاز في ساحات المستشفى ما تسبب بإصابة العديد من المرضى ومرافقيهم بالاختناق.

وتابعت أن الطواقم الطبية في المستشفى أغلقت الطابق الأول حفاظا على المرضى حتى انسحاب الاحتلال من محيط المستشفى.

وطالبت وزيرة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية القانونية ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على أبناء شعبنا وعلى المؤسسات الصحية والطبية التي نص القانون الدولي على حمايتها.