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السياحة والآثار تشارك فى الملتقى العربى للسياحة والسفر 2023 (ATM)

الإثنين، 01 مايو 2023 11:22 م
السياحة والآثار تشارك فى الملتقى العربى للسياحة والسفر 2023 (ATM) جانب من الملتقى
كتب محمد أسعد

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تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى الملتقى العربى للسياحة والسفر 2023 (ATM) الذي يُعقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 وحتى 4 مايو الجارى.
 
وقد افتتح الجناح المصري المشارك في الملتقى غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير شريف عيسى سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وقد شهد الجناح المصري إقبالاً كبيراً من قِبل منظمي الرحلات وشركات الطيران العاملة في السوق المصري للقاء نظرائهم من الجانب المصري.
 
واستهلت غادة شلبى لقاءاتها التى ستعقدها خلال فعاليات الملتقى بعقد عدد من اللقاءات مع ممثلى ومسئولى شركات السياحة والفنادق العالمية لبحث  سبل تعزيز التعاون المشترك وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من مختلف دول العالم ولاسيما من السوق العربي. كما قامت بإجراء العديد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلى وسائل الإعلام العربية والدولية ألقت خلالها الضوء علي المنتج السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.
 
كما عقد عمرو القاضي لقاء مع ممثلي الهيئة السعودية للسياحة لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال السياحة، كما عقد عدد من  اللقاءات المهنية بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات المهنيه مع منظمي الرحلات وشركات الطيران لبحث سبل التعاون من خلال تنظيم حملات ترويجية مشتركة بهدف دفع الحركة السياحية إلى مصر، هذا إلى جانب إجراء لقاءات إعلامية.
 
كما عقدت غادة شلبي وعمرو القاضي، اجتماعاً مع ممثلي الخطوط الجوية القطرية وإحدى الشركة القطرية العاملة في مجال السياحة، حيث تم مناقشة سبل التعاون مع الخطوط الجوية القطرية فى الأسواق البعيدة مثل أسواق أمريكا اللاتينية وجنوب وشرق أسيا، بالإضافة إلى بحث تنفيذ حملات ترويجية مشتركة ورحلات تعريفية للمقصد السياحي المصرى.
 
جدير بالذكر أن مساحة الجناح المصري المشارك بالملتقى تبلغ 612 م2 والذي تم تصميمه علي غرار تصميم المتحف المصري الكبير، ويشارك به 54 عارض من شركات السياحة والفنادق المصرية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران وشركة Air Cairo  وشركة نسمة للطيران.
 
الملتقى
الملتقى

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى

ملتقى وزير السياحة
ملتقى وزير السياحة

 


وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



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