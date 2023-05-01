اليوم السابع
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السكة الحديد تعدل اليوم تركيب بعض القطارات على عدة خطوط

الإثنين، 01 مايو 2023 07:00 ص
السكة الحديد تعدل اليوم تركيب بعض القطارات على عدة خطوط قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات على خطى  القاهرة / كفر الشيخ / بيلا، والعكس وخط القاهرة / دمياط، والعكس، بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية، وذلك إعتباراً من اليوم الإثنين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس كامل الوزير - وزير النقل بضرورة الاستغلال الأمثل لطاقة التشغيل فور تجهيزها .
 

وبيانهم كالآتى:

 

 
اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 809 سياحى ( القاهرة / بيلا ) ليتكون من 8 عربات ( 2 ثالثة مكيفة  + 6 تهوية ديناميكية ) وبنفس جدوله الحالى .
 
 
 
اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 810 سياحى ( بيلا / القاهرة ) بنفس التركيب الوارد به قطار 809 من القاهرة وبنفس جدوله الحالى .
 
 
 
اعتباراً يوم الجمعة الموافق 5 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطارى ( 941 / 966 ) سياحى ( القاهرة / الزقازيق / المنصورة / دمياط ) والعكس  ليتكون من 8 عربات ( 2 ثالثة مكيفة  + 6 تهوية ديناميكية ) وبنفس جدولهم الحالى.

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

خط القاهرة كفر الشيخ

قطار كفر الشيخ

قطار الزقازق

قطار المنصورة

قطار دمياط

قطار بيلا



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