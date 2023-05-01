اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الزلازل السورى: تسجيل 14 هزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإثنين، 01 مايو 2023 11:00 ص
الزلازل السورى: تسجيل 14 هزة خلال الـ 24 ساعة الماضية مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن المركز الوطني للزلازل السوري، أن محطات الرصد سجلت خلال الـ24 الساعة الماضية 14 هزة، يتراوح قدرها بين 1.5 درجة و4.1 درجة على مقياس ريختر.

وذكر المركز - في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء السورية - أن الهزات المسجلة هي هزة شمال غرب الرقة بـ 90 كيلومترا بقدر 2.4 درجة، وهزة شمال حماة بـ 10 كيلومترات بقدر 1.9 درجة، وأخرى غرب جنوب غرب طرطوس بـ 97 كيلومترا بقدر 2.1 درجة وهزة جنوب غرب القنيطرة بـ 29 كيلومترا بقدر 1.5 درجة.

ووفق بيان المركز تم تسجيل 6 هزات في تركيا يتراوح قدرها 2.4 و4.1 درجة و3 هزات في لواء اسكندرون يتراوح قدرها بين 2.1 و3.1 درجة، وهزة في البحر المتوسط شرق قبرص بقدر 2.3 درجة.

 


سوريا

تركيا

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لواء اسكندرون

المركز الوطني للزلازل السوري



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