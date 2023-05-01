الريف المصرى: تغطية أكثر من 55 ألف فدان بشبكة كهرباء الجهد المتوسط

كتبت أسماء نصار

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن الانتهاء من تغطية مساحات أراضٍ تزيد على 55 ألف فدان بشبكة كهرباء الجهد المتوسط، وذلك من بين أراضى الريف المصرى الجديد بمنطقة غرب غرب المنيا.

وأشارت الشركة فى بيان اليوم إلى أن هذه الأعمال تأتى ضمن المرحلة الأولى من المراحل الأربعة الخاصة بإرساء ومد شبكات الكهرباء داخل أراضى المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان فى منطقة غرب المنيا.

ووجه اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، بتكثيف أعمال المرحلة الأولى من التغذية الكهربائية بمنطقة غرب المنيا، بما يشمل صب القواعد الخرسانية وتركيب كافة الأعمدة ومد أسلاك الكهرباء بشكل متتابع داخل مساحات أراضى المنتفعين بمشروع ال 1.5 مليون فدان بغرب غرب المنيا.

وأوضح عبد الوهاب أن العمل يسير حالياً على قدم وساق وبصورة مكثفة من أجل إنجاز مستهدفات مد شبكات الكهرباء بمنطقة غرب غرب المنيا، ضمن أعمال المرحلة الأولى من إدخال الكهرباء للمنطقة بالكامل، حيث تم تزويد الطريق الرئيسى الأسفلتى بأبراج الكهرباء، من خلال صب الخرسانات وتركيب المئات من أبراج الكهرباء.

كما أشار رئيس مجلس إدارة "الريف المصرى الجديد" إلى أنه قد تم إمداد الموقع بأحدث خلاطات الصبات الأسمنتية، ومضاعفة أعداد القوى العاملة بالموقع، ما بين مهندسين وعمال وفنيين ومتخصصين، ما من شأنه أن يسهم فى مضاعفة معدلات التنفيذ بأعمال مد شبكة الجهد المتوسط وتركيب أعمدة الإنارة، من أجل سرعة دخول الكهرباء للمنطقة بالكامل، وفق برنامج وخطة العمل الموضوعة من جانب الشركة المنفذة، بالتنسيق والمتابعة من جانب شركة تنمية الريف المصرى الجديد.