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الرئيس السيسى يكرم نماذج مشرفة من عمال مصر خلال احتفالية عيد العمال

الإثنين، 01 مايو 2023 11:13 ص
الرئيس السيسى يكرم نماذج مشرفة من عمال مصر خلال احتفالية عيد العمال الرئيس السيسي يكرم عددا من عمال مصر
كتب سمير حسنى

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كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من النماذج المشرفة من عمال مصر، خلال احتفالية عيد العمال والمقامة فى الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعداد الدولة لمساندة الشركات في زيادة المنتج المحلي في المنتجات المصرية.

ووجه الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال، حديثه لصاحب شكة "فيوتيك" لصناعة لمبات الليد قائلا: "أنا هدعمك ومستعد أساندك وتخلى المنتج المحلى يزيد عن النسبة اللى ذكرتها وهى 50 أو 60%، وأتمنى أن نصل إلى 90% أو 100%، لأن ده معناه ببساطة ولو إحنا قدرنا نوصل لمكون محلى كامل وشبه كامل للمنتج هايبقا مفيش أعباء علينا وهيشغل ناس وهيشيل عننا أعباء من الدولار.

تابع الرئيس: "المفروض عاملين تخفيف لاستخدام الإضاءة في الشوارع، ولكن في الشوارع الجديدة يبقا واخدين قرار بالتعاقد مع "فيوتك"، ناخد هذه الكشافات لصالح المشروعات الجديدة ويبقا عندنا خطة كدولة لإحلال الإضاءة العادية بالكشافات الجديدة.

أكمل الرئيس: ارفع نسبة المكون المحلى ومستعد ندخل معاك وبهنيك على المصنع وأتمنى لك التوفيق وأشكركم على التبرع ومزيد من العمل وخلي بالك من صحتهم والرياضة بتاعتهم".


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