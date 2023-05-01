اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى للمصريين: طول ما إحنا على قلب رجل واحد ما حدش هيقدر علينا

الإثنين، 01 مايو 2023 11:25 ص
الرئيس السيسى للمصريين: طول ما إحنا على قلب رجل واحد ما حدش هيقدر علينا الرئيس السيسى
كتب ـ سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بتابع مواقع التواصل والرأى العام ولقيت خلال الأحداث اللى فاتت إن بقى فيه في مصر ناس بتقول إيه الحكاية والأمور ابتدت تقلل أكتر وتخوف أكتر وبعدين هنعمل ايه؟.. عاوز أقولكم على حاجة كلمة هاقولهالكم .. مهما كانت التحديات في مصر والمنطقة والعالم، مهما كانت، شوفوا طول ما إحنا على قلب رجل واحد ما حدش يقدر يعمل معانا حاجة".

أضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد العمال: "مهم قوى خرجت عن سياق الكلمة علشان أكد على النقطة دي معاكم، في كل تحدي وتطور وتبقوا قلقانين منه وهيبقا تأثيره إيه علينا .. تأثيره ولا حاجة.. مهما حصلت من أزمات ومشاكل في العالم طالما في مصر كشعب متماسكين كده ولا فيه أى مشكلة ونقدر نعدي أى حاجة".

 


السيسي

الرئيس السيسي

عيد العمال

احتفالية عيد العمال

إجازة عيد العمال

الصالحية الجديدة

الشرقية



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يكرم نماذج مشرفة من عمال مصر خلال احتفالية عيد العمال

الإثنين، 01 مايو 2023 11:13 ص

الرئيس السيسى يشهد عرضا لنماذج المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

الإثنين، 01 مايو 2023 11:09 ص

الرئيس السيسى: الدولة مستعدة لمساندة الشركات فى زيادة المنتج المحلى

الإثنين، 01 مايو 2023 11:00 ص

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة لدعم عمال مصر

الإثنين، 01 مايو 2023 10:32 ص

رئيس اتحاد العمال يهدى الرئيس السيسى درعا تذكاريا خلال احتفالية عيد العمال

الإثنين، 01 مايو 2023 10:26 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة