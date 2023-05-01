الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخزن بطاطس في طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في مخزن بطاطس بجوار نقطة إسعاف بلتان التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي انتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل مخزن بطاطس بمنطقة بلتان دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف مدير الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.