الداخلية تكشف تفاصيل استعادة مريضة نفسية تركت منزلها بالشرقية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إستغاثة بشأن تغيب فتاة عقب خروجها من منزلها بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

بالفحص أمكن التوصل لزوج شقيقة المذكورة وبإستدعائه وسؤاله قرر بتغيب (شقيقة زوجته) بتاريخ 19/4/2023 عقب خروجها من منزلها لشراء بعض المستلزمات وتأخرها فى العودة فقام بنشر صورها على مواقع التواصل الإجتماعى لكونها تعانى من "مرض نفسى" وبذات اليوم عُثر عليها بدائرة مركز شرطة بلبيس وأعادها للمنزل ، وأضاف بأنه لم يحرر ثمة محاضر بغيابها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.