اليوم السابع
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الداخلية تضبط 3 آلاف قضية تسول خلال شهر فى حملات أمنية

الإثنين، 01 مايو 2023 11:32 ص
الداخلية تضبط 3 آلاف قضية تسول خلال شهر فى حملات أمنية تسول_أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبى

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شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال شهر (أبريل2023) عن ضبط (3834) قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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