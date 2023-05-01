الداخلية تضبط 3 آلاف قضية تسول خلال شهر فى حملات أمنية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال شهر (أبريل2023) عن ضبط (3834) قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تسول_أرشيفية
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