الداخلية تضبط عصابة تتاجر بالمخدرات فى ناهيا

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة ناهيا في الجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، متضمناً تعاطى عدد من المواطنين المواد المخدرة بإحدى المناطق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد المنطقة محل الواقعة، وتبين أنها بمنطقة ناهيا بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.. وعقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن الجيزة بمداهمة المنطقة وأسفرت الجهود عن ضبط (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من المنطقة محل الواقعة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى..كما أمكن ضبط (6 أشخاص آخرين – لإثنين منهم معلومات جنائية) من المترددين على تلك المنطقة ، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تحصلوا عليها بقصد التعاطى ، وضُبط بحوزتهم جميعاً (1,500كيلو جرام لمخدر الإستروكس – كمية من المواد المخدرة "الهيروين - البودر - الآيس "الشابو" - الحشيش – كمية من مخدر الكيتامين" – 6 قطع أسلحة بيضاء – مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة).

وبمواجهة عناصر التشكيل أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسلاح الأبيض لحماية نشاطهم الإجرامى ، وبمواجهة باقى المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.