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التعليم تكشف مصير طلاب الثانوية العائدين من السودان وموعد امتحاناتهم

الإثنين، 01 مايو 2023 07:27 م
التعليم تكشف مصير طلاب الثانوية العائدين من السودان وموعد امتحاناتهم المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم
كتب محمد شرقاوى

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كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تجاه الطلبة المصريين العائدين من دولة السودان؛ إثر الأزمة التي اندلعت هناك.
 
وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم أصدر قرارًا بتأجيل امتحانات طلاب الثانوية العامة؛ لحين هدوء الأوضاع في السودان، وتم توجيه الإدارة العامة برجوعهم في مدارسهم القديمة، والتمهيد لخوضهم الامتحانات المقبلة.
 
وأضاف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التعليم، مساء اليوم الإثنين، أنه يمكن لهؤلاء الطلاب، أيضًا، خوض امتحانات الدور الثاني والحصول على الدرجة الفعلية الكاملة من الامتحانات؛ لكي تكون لديهم الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعهم.
 
وأوضح زلطة، أن أمس شهد لقاءً، عبر الفيديو كونفرانس، بين الوزير وطلاب الثانوية العامة العائدين من السودان؛ وتم إحاطتهم بالخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها معهم، لافتًا إلى أن الطلاب السودانيين الذين يريدون الالتحاق بالمدارس الثانوية في مصر؛ يمكنهم ذلك من خلال عمل معادلة تعليمية.
 

شادى زلطة

التعليم

السودان

طلاب المصريين بالسودان



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