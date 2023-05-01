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التعليم: استبعاد الأجزاء المخصصة للاطلاع من أسئلة امتحانات نهاية العام

الإثنين، 01 مايو 2023 09:00 ص
التعليم: استبعاد الأجزاء المخصصة للاطلاع من أسئلة امتحانات نهاية العام امتحانات نهاية العام
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم استبعاد الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتى بمناهج الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الثانى، مشددة على أنه تم توجيه اللجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة بتجنب الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى من الأسئلة، إضافة إلى عدم تضمين الأسئلة أى أخطاء.
 
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إتاحة الروابط الإلكترونية في المناهج الدراسية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، بداية من العام الدراسي المقبل، سيكون من خلال باركود للدروس والموضوعات المقررة وسيتاح للطالب تصفحها بأسهل الطرق حيث سيتاح فتحها بهواتف الطلاب واستخدامها للشرح والمفاهيم، موضحة أن الباركود سيكون عبارة عن رابط لدرس إلكتروني، أو شرح لمفاهيم المادة الدراسية، لتعزيز وزيادة التحصيل الدراسي للطلاب، ولتعميق وإثراء الفهم لدى الطلاب، وإتاحة المزيد من الشرح والتوضيح من خلال هذه الروابط لمختلف المواد الدراسية.

التربية والتعليم

الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى

اخبار مصر



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