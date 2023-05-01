اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 09:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: سنعلن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

الإثنين، 01 مايو 2023 09:03 م
البيت الأبيض: سنعلن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة نفذت تقريبا كل طلب للمساعدات العسكرية في قائمة أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قريبا.
 

وكانت قد دعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى التركيز على تعزيز تنفيذ العقوبات ضد روسيا وتسريع تطوير آليات لمصادرة الأصول الروسية وتوجيهها إلى جهود الإعمار في أوكرانيا.

وذكرت وزارة المالية الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الاثنين عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية بمشاركة وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو في ستوكهولم - أن حجم التحديات التي واجهتها أوكرانيا لأكثر من عام لم يسبق له مثيل في تاريخها الحديث.

وقال مارشينكو "ومع ذلك، فقد نجحنا في تحمل صدمات وتحديات الحرب بفضل وحدة الأوكرانيين والسياسة الحكيمة لحكومة أوكرانيا والدعم الدولي الكبير".

وأضاف "اليوم، بات نظامنا المالي بلا شك في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، والاقتصاد يظهر انتعاشا تدريجيا".
وأكد وزير المالية الأوكراني أنه على روسيا أن تدفع ثمن أفعالها المروعة في أوكرانيا، لافتا في هذا الصدد، الانتباه إلى مسألة تشديد العقوبات ضد روسيا.

 

 


البيت الأبيض

أمريكا

جو بايدن

أوكرانيا

المساعدات العسكرية لأوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة