البيت الأبيض: سنعلن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وذكرت وزارة المالية الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الاثنين عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية بمشاركة وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو في ستوكهولم - أن حجم التحديات التي واجهتها أوكرانيا لأكثر من عام لم يسبق له مثيل في تاريخها الحديث.

وقال مارشينكو "ومع ذلك، فقد نجحنا في تحمل صدمات وتحديات الحرب بفضل وحدة الأوكرانيين والسياسة الحكيمة لحكومة أوكرانيا والدعم الدولي الكبير".

وأضاف "اليوم، بات نظامنا المالي بلا شك في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، والاقتصاد يظهر انتعاشا تدريجيا".

وأكد وزير المالية الأوكراني أنه على روسيا أن تدفع ثمن أفعالها المروعة في أوكرانيا، لافتا في هذا الصدد، الانتباه إلى مسألة تشديد العقوبات ضد روسيا.