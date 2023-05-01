اليوم السابع
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الإثنين، 01 مايو 2023 06:00 م
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الاحتلال الإسرائيلي يصيب صيادين فلسطينيين ويعتقل اثنين آخرين قبالة شاطئ غزة

الإثنين، 01 مايو 2023 04:26 م
الاحتلال الإسرائيلي يصيب صيادين فلسطينيين ويعتقل اثنين آخرين قبالة شاطئ غزة الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، صيادين فلسطينيين واعتقلت اثنين آخرين قبالة شاطئ بحر مدينة غزة. 


وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن صيادين أصيبا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، أحدهما بالرأس وهما على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة من زوارق الاحتلال الحربية. 


وأكدت أن جنود بحرية الاحتلال، أطلقوا الرصاص صوب الصيادين وحاصروا أحد مراكب الصيد وفتحوا صوبهم خراطيم المياه، ما أدى إلى إصابة صيادين نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. 


كما اعتقلت بحرية الاحتلال الشقيقين عمران وإبراهيم محمد بكر وصادرت مركب الصيد ونقلتهم إلى ميناء أسدود القريب من غزة. 


وتتعمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة يومياً وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.


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