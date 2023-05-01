وقالت الوزارة - فى بيان - إن ذلك يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية بإجلاء المواطنين الأردنيين ومساعدة رعايا الدول الشقيقة والصديقة في إجلاء رعاياها من جمهورية السودان الشقيق.



وأشارت إلى أن عدد الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني والتي سيرتها المملكة الأردنية الهاشمية لإجلاء المواطنين الأردنيين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة بلغت ٨ طائرات، حملت على متنها 661 شخصاً، 469 أردنياً، و192 آخر من رعايا 26 دولة شقيقة وصديقة.



وأشارت إلى أن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم على متن طائرات الإجلاء الألمانية التي اتخذت من المملكة قاعدة لانطلاق رحلاتها إلى السودان بلغ 30 مواطناً أردنياً.



يشار إلى أن الطائرة الثامنة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني التي تم تسييرها إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم، نقلت 8 طن من المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية للصليب الأحمر الدولي ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها لأول مرة منذ اندلاع الأزمة.