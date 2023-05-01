اليوم السابع
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اعرف موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

الإثنين، 01 مايو 2023 01:22 م
اعرف موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

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أعلنت النيابة الإدارية عن مواعيد المقابلات الشخصية، للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022.
 
وأوضحت النيابة الإدارية، أن المقابلات سوف تبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 اكتوبر - ميدان النجدة. وللاستعـــــــلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم علية إدخال الرقم القومي الخاص به.
 
ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية، أبرز التعليمات الخاصة بحضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية، ومنها:
 
1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.
 
2. ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
 
3. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.
 
4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة
 
5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة) .
 
6. ملحـوظــة يجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف ابلاغ الامانة العامة خلال اسبوع‎‎.
 
 
 

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