اليوم السابع
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اعتماد وحدة الامتصاص الذرى بالمعمل المركزى فى كلية العلوم جامعة عين شمس

الإثنين، 01 مايو 2023 11:46 ص
اعتماد وحدة الامتصاص الذرى بالمعمل المركزى فى كلية العلوم جامعة عين شمس وحدة الامتصاص الذري بالمعمل المركزي بكلية العلوم جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت جامعة عين شمس، عن اعتماد وحدة الامتصاص الذري بالمعمل المركزي بكلية العلوم جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم.
 
وأشارت الجامعة، إلى أنه تم اعتماد الوحدة بالمعمل المركزي من قبل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، لمدة أربع سنوات من تاريخ 14-04-2023، فى إطار سعي إدارة جامعة عين شمس للحصول على أفضل الإعتمادات الأكاديمية المعترف بها عالمياً و تطوير البيئة البحثية لتحقيق الأفضل للطلاب والباحثين
 
 جدير بالذكر أن الوحدة قد تم اعتمادها لأول مرة بتاريخ 19-12-2018، وتعد وحدة الأمتصاص الذري من أهم وحدات المعمل المركزي حيث تقوم بتقدير كافة العناصر وخاصة الثقيلة منها مثل الزئبق والكادميوم والزرنيخ والرصاص في كافة أنواع المياه  مثل مياه الشرب و مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي وكذلك في أنسجة الكائنات الحية مثل الأسماك وغيرها من الكائنات المائية البحرية وذلك باستخدام جهاز الأمتصاص الذري وقد تم تجديد اعتماد الوحدة في تقدير بعض العناصر الثقيلة لمياه الشرب وفقا لمتطلبات المواصفة الدوليةISO/IEC -17025:2017
 
 
 

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