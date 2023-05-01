اعتماد وحدة الامتصاص الذرى بالمعمل المركزى فى كلية العلوم جامعة عين شمس

كتب محمود راغب

أعلنت جامعة عين شمس، عن اعتماد وحدة الامتصاص الذري بالمعمل المركزي بكلية العلوم جامعة عين شمس ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم.

وأشارت الجامعة، إلى أنه تم اعتماد الوحدة بالمعمل المركزي من قبل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، لمدة أربع سنوات من تاريخ 14-04-2023، فى إطار سعي إدارة جامعة عين شمس للحصول على أفضل الإعتمادات الأكاديمية المعترف بها عالمياً و تطوير البيئة البحثية لتحقيق الأفضل للطلاب والباحثين