اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 04:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اجتماع لجهاز تنمية المشروعات بسوهاج لمناقشة تعريف الفتيات بأهمية العمل الحر

الإثنين، 01 مايو 2023 02:45 م
اجتماع لجهاز تنمية المشروعات بسوهاج لمناقشة تعريف الفتيات بأهمية العمل الحر جانب من الاجتماع
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج بالاشتراك مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، اجتماعا اليوم الاثنين بحضور الدكتور على عبد العال عميد كلية الدراسات الإسلامية، ونادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، والدكتور أسامة محمود عبد الرحمن نائب مدير بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، والمدرب المعتمد لريادة الأعمال.

 

ناقش الاجتماع التأكيد على تنفيذ البرتوكول بين الجهاز وكلية الدراسات الإسلامية والذى يشمل عقد ندوات إعلامية وتعريف الفتيات بأهمية العمل الحر ونشر فكر وثقافة ريادة الأعمال لأنشطة متنوعة منها تدريب "اعرف قدراتك" وتدريب "المهارات الريادية" وتدريب "حدد فكرة مشروعك" وتدريب "ابدأ مشروعك" وكذلك عقد دورات تدريبية وأيضا زيارة فرع الجهاز بسوهاج والتعريف بكافة الخدمات المقدمة سواء الخدمات المالية والخدمات غير المالية الذى يقدمها فرع الجهاز بسوهاج وزيارة مشروعات متميزة لتأهيل الفتيات للعمل الحر والتعاون الدائم المشترك.

 

يأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجامعة الأزهر فى مجال ريادة الأعمال ونشر فكر وثقافة ريادة الأعمال.


سوهاج

جهاز تنمية المشروعات

اجتماع

كلية الدراسات

جامعة الأزهر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة