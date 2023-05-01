اجتماع لجهاز تنمية المشروعات بسوهاج لمناقشة تعريف الفتيات بأهمية العمل الحر

سوهاج عمرو خلف

عقدجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج بالاشتراك مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، اجتماعا اليوم الاثنين بحضور الدكتور على عبد العال عميد كلية الدراسات الإسلامية، ونادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، والدكتور أسامة محمود عبد الرحمن نائب مدير بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، والمدرب المعتمد لريادة الأعمال.

ناقش الاجتماع التأكيد على تنفيذ البرتوكول بين الجهاز وكلية الدراسات الإسلامية والذى يشمل عقد ندوات إعلامية وتعريف الفتيات بأهمية العمل الحر ونشر فكر وثقافة ريادة الأعمال لأنشطة متنوعة منها تدريب "اعرف قدراتك" وتدريب "المهارات الريادية" وتدريب "حدد فكرة مشروعك" وتدريب "ابدأ مشروعك" وكذلك عقد دورات تدريبية وأيضا زيارة فرع الجهاز بسوهاج والتعريف بكافة الخدمات المقدمة سواء الخدمات المالية والخدمات غير المالية الذى يقدمها فرع الجهاز بسوهاج وزيارة مشروعات متميزة لتأهيل الفتيات للعمل الحر والتعاون الدائم المشترك.

يأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجامعة الأزهر فى مجال ريادة الأعمال ونشر فكر وثقافة ريادة الأعمال.