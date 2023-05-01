إضراب عيد العمال في فرنسا يلغى رحلات جوية من وإلى سويسرا

كتبت: هناء أبو العز

انضم مراقبو الحركة الجوية في فرنسا اليوم إلى الإضراب الذى أعلنه اتحاد النقابات العمالية في باريس، كجزء من احتجاجات المعاشات التقاعدية الفرنسية الطويلة، مما عطل الرحلات الجوية من وإلى سويسرا.

وبحسب شركة الخطوط الجوية السويسرية، فإن الإضراب سيؤثر على الحركة الجوية من وإلى فرنسا، ومع ذلك ، لم يتم تحديد المسارات الدقيقة.

كما ينطبق الأمر نفسه على شركات الطيران الأخرى التي تطير بين سويسرا وفرنسا ، مثل إيزي جيت وإير فرانس.

ومثل العديد من البلدان الأخرى، تحتفل سويسرا ب عيد العمال في الأول من مايو، وفي سويسرا يُعرف أيضًا باسم يوم العمال العالمي، ويتم تمييزه في الغالب من قبل النقابات العمالية والجماعات ذات الميول اليسارية.

وهناك العديد من المسيرات المقرر إجراؤها في عدد من المدن، والتي يمكن أن تعطل حركة السيارات، ووسائل النقل العام، وحركة المشاة.

على صعيد آخر، بدأت سويسرا في تدريبات واسعة النطاق تبدأ من 1 مايو إلى 9 مايو ، لذلك نوهت بعدم القلق في حال رؤية دبابات ومعدات عسكرية أخرى في تلك المنطقة .