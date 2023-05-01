إزلة 56 حالة تعد على الأراضى فى المنيا ضمن الموجة الـ21

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل مراكز محافظة المنيا، جهودها فى تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

من جانبه، تابع اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمركز سمالوط، وذلك ضمن الموجة الـ 21، بحضور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ومركز شرطة سمالوط وعدد من الجهات المعنية بقرى شرق سمالوط.

وأوضح، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمشرف على أعمال الموجة، أن جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ قرارات الإزالة، أسفرت منذ بدء المرحلة الأولى، للموجة 21 "، عن إزالة 56 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائى، على أملاك الدولة، على مساحة 6154 متر مربع، و74 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية خاصة، على مساحة 9786 متر مربع، مؤكداً على استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز فى تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها.